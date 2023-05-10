أفاد رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، بتلقي أفراد عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن ملايين الدولارات من الصين، خلال توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وأوضح كومر اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، أن التحقيق الذي أجراه الكونغرس الأمريكي أظهر تلقي عائلة بايدن أكثر من 10 ملايين دولار من مصادر أجنبية بينها الصين، وهذا أمر غير قانوني، فبايدن استغل منصبه كنائب للرئيس لتمرير أموال غير قانوينة”.

وأضاف: “بدلا من أن يكون صادقا مع الشعب الأمريكي، ادعى بايدن منذ انتخابات العام 2020 أن عائلته لم تتلق أية أموال من الصين، وكانت هذه كذبة كبيرة لا زالت مستمرة حتى اليوم، فقد تلقت عائلته ملايين الدولارات من الصين، ومن الصعب التصديق أنه كرئيس لم يكن على علم بهذا الأمر”.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت أيضا علاقات عائلة بايدن مع شركات تلقت مبالغ كبيرة من الخارج.