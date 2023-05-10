قال المحامي بندر المغامس، إن من يرافق المدمن يجرّم نظاما، كما أن التردد على الأماكن التي يتم فيه التعاطي يعد أيضا جريمة.
وأضاف أنه يتم الحكم بالقتل تعزيرا لمن يروج المخدرات للمرة الثانية، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية”.
ولفت إلى أنه عندما يتم القبض على المتعاطي فأنه سيعد مجركا، وسيواجه السجن من 6 أشهر إلى سنتين.
فيديو | تعريفا بعقوبات مهربي ومروجي ومتعاطي المخدرات
المحامي بندر المغامس: القتل تعزيرا ينتظر المروّج للمرة الثانية.. وعند القبض على المتعاطي يعد مجرما ويواجه السجن من 6 أشهر إلى سنتين#الراصد#وطن_بلا_مخدرات pic.twitter.com/Ty8EOUp5bC
— الراصد (@alraasd) May 10, 2023
فيديو | المحامي بندر المغامس: من يرافق المدمن يجرّم نظاما#الراصد#وطن_بلا_مخدرات pic.twitter.com/kYi0nx3taU
— الراصد (@alraasd) May 10, 2023
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