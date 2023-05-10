سجل حي الخير في الرياض أعلى عدد صفقات عقارية خلال عام.

من جانبه قال المختص في القيادة الاستراتيجية العقارية د. ماجد الركبان أنه لا بد من سن بعض الأنظمة للحد من المضاربات العقارية، وهي من السلبيات التي أضرت كثيرا بالقطاع العقاري.

وتابع خلال لقاء مع برنامج “البورصة العقارية” أنه لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار العقار في “حي الخير” بالرياض وهو يقع بأطراف المدينة وتحيط به الصحاري من كل مكان.

وأضاف : لا زالت الأسعار مرتفعة في “حي الخير” رغم افتقاده للخدمات وهو الحي الأكثر شهرة بالمضاربات العقارية لسنوات طويلة .

فيديو | المختص في القيادة الاستراتيجية العقارية د. ماجد الركبان: لا بد من سن بعض الأنظمة للحد من المضاربات العقارية.. وهي من السلبيات التي أضرت كثيرا بالقطاع العقاري#البورصة_العقارية#الإخبارية pic.twitter.com/FNDrhN5X7k — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 10, 2023

فيديو | المختص في القيادة الاستراتيجية العقارية د. ماجد الركبان: لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار العقار في "حي الخير" بالرياض وهو يقع بأطراف المدينة وتحيط به الصحاري من كل مكان #البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/WFmXI0K9MK — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 10, 2023