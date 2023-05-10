وصلت طائرة إجلاء من السودان لمطار الملك عبد العزيز بجدة تقل 176 بنجلاديشيا كأول رحلة تصل لمطار مدني.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لإجلاء المواطنين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان.

يذكر أن السودان شهدت في الأيام الماضية اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السليم.