أعلنت الهيئة العامة للمنافسة منشأتين ارتكبتا مخالفة التواطؤ في مشروع لدى جهة حكومية.

وأضافت أنه تم معاقبة المنشأتين بتغرمهما بغرامة مالية مجموعها 218,000 ريال.

ونوهت بأنه تم تغريم المنشأة الأولى 180ألف ريال، فيما تم تغريم الأخرى 38 ألف ريال.