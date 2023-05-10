قال النحال حسن القرني إن العسل السعودي من أجود الأنواع على مستوى العالم مشيرا إلى أن من الأنواع الجيدة عسل المانوكا وعسل الصمغ العربي.

وأكد أن الأنواع الطبيعية الموجودة في المملكة كلها جيدة طالما لم يضاف إليها إضافات سكرية وكانت طبيعية 100%، وفقا لما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضاف أنه من الصعب كشف العسل مغشوش أم لا، مشيرا إلى أن من يحسم هذا الأمر هو المختبر، مشددا على شراء العسل من مصدر موثوق.

بعيدا عن الطرق البدائية ..كيف نعرف العسل الطبيعي من المغشوش؟ حسن القرني – نحّال : مستحيل #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/jnan0Nz967 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 10, 2023