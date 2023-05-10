فاجأت المذيعة مها المنصور، متابعيها برأيها عن الرجال حيث أنها ترى بأنه لا يوجد رجل عاقل، ومعظمهم من وجهة نظرها لديهم مراهقة متأخرة “إلا من رحم ربي”.

وقالت المنصور في تصريحات لبرنامج سيدتي : بالنسبة للوسيم، ما هو أولوية أن يكون الرجل وسيمًا، المرأة هي التي من المفترض أن تكون جميلة؛ لأن الجمال خلق للمرأة، أهم شيء يكون عاقل، مثقف ومتفهم، وهادئ ويحب المرأة، ولا يرى في الدنيا غيرها وما يخون ويكون عنده الولاء من الأشياء الأساسية في حياته.

من جانبها قالت أودي الزبن أنه لا يهمها عقل أو وسامة الرجل ولكن كل ما يهمها هو المال.

وتابعت: ” أهم شيء يكون معه فلوس لأن الزمن الآن محتاج فلوس ما راح أناظر شكله، وذكائه لنفسه، وشكله لنفسه، بس المادة لها دور”.

الرجل العاقل أم الوسيم.. من تختار المرأة؟ مها منصور: ما في رجال عاقل .. كلهم عندهم مراهقة متأخرة إلا من رحم ربي@Mas_91_@auodiz@iro2a#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/6x4EpskQj7 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 10, 2023