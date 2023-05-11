قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري إن نسبة البنوك الأميركية التي شدّدت شروط إقراض الشركات المتوسطة والكبيرة ارتفعت إلى 46%، مقارنة بـ 44.8% في الربع الأخير من العام الماضي، وفقاً لمسح أجراه “مجلس الاحتياطي الفيدرالي” بين مسؤولي الإقراض وصدرت نتائجه قبل يوم أمس الإثنين.

وتابع عبدالحميد العمري: أثار انهيار أربعة بنوك إقليمية أميركية منذ مارس الماضي اضطرابات عصفت بالقطاع المالي ما أجّج المخاوف من أن جهات الإقراض قد تشدد قيوداً على الوصول إلى الائتمان على نحو يمكن أن يدفع الاقتصاد الأميركي إلى هاوية الركود.