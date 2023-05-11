أرسل منظمي بطولات في شرق القارة الآسيوية، دعوة لنادي النصر من أجل استضافة الفريق من خلال جولة تتضمن المشاركة في دورة تجريبية دولية تحتضنها اليابان.

وجاءت الدعوة على غرار ما يوجه لفرق أوروبية عالمية في شرق القارة الصفراء، كما أن وجود العالمي كريستيانو رونالدو في صفوف النصر، جعل المنظمين حريصين على استضافة النصر في الجولة الآسيوية المنتظرة.

فيما يتزامن جزء من مواعيد الجولة مع بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، المقررة في ثلاث مدن سعودية أغسطس المقبل، الأمر الذي يضع النصر في مأزق ربما يتم تجاوزه بقبول الدعوة جزئيًا وليس بكل تفاصيلها الزمنية.

ويسعى النصر، إلى تضمين الجولة الآسيوية ضمن برنامجه الإعدادي للموسم المقبل، بعد معرفة الفرق التي يقابلها، وغالبًا ستكون فرق أوروبية عالمية إضافة إلى أندية آسيوية يابانية.