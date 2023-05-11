كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك ميناء جازان، وذلك يوم الأربعاء 4 ذي القعدة 1444هـ الموافق 24 مايو 2023م، وفق عدة ضوابط واشتراطات.

وأشارت إلى أنه يُشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، علاوة على دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5% وضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة 15%.

وتابعت أن المشاركة تقتصر في مزاد سيارات التشليح على الحاملين لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات، كما يُشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك، منوهةً بأنه سيتم استبعاد بعض السيارات المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد، وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.