قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، إن من الخطأ أن تعتقد ان الشركات الكبيرة هي التي تساهم في إجمالي الناتج المحلي بنسبة اكبر من مساهمة المنشآت الصغيرة لأنها الأقل. إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد وبدونها لا ينمو الاقتصاد ولا تتنوع مصادر دخله.

وتابع فهد بن جمعة:هل سألت يوما نفسك لماذا البلدان التي لا يعتمد اقتصادها على النفط تنمو بنسبة تفوق نمو اقتصاديات بلدان النفط؟ لأن معظم البلدان الصناعية والناشئة مثل اليابان، كوريا الجنوبية، الصين وحتى سنغافورة تعتمد اقتصادياتها بنسب كبيرة على مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصادياتها.