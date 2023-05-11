كشفت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) بمدينة ينبع الصناعية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف أمنية وإدارية (ثانوية فأعلى).

وتشمل الوظائف:

1- مسؤول أمن / مسؤولة أمن:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة (يُفضل أن يكون لديهم خبرة في مجال الأمن).

– يُفضّل أن يكون لديهم دورات تدريبية أو شهادات في مجال الأمن.

2- مُساعد إداري:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

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