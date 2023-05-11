كشفت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) بمدينة ينبع الصناعية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف أمنية وإدارية (ثانوية فأعلى).
وتشمل الوظائف:
1- مسؤول أمن / مسؤولة أمن:
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة (يُفضل أن يكون لديهم خبرة في مجال الأمن).
– يُفضّل أن يكون لديهم دورات تدريبية أو شهادات في مجال الأمن.
2- مُساعد إداري:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
من هنا
التعليقات
اترك تعليقاً