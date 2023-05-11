رفعت مؤسسة “عدالة” للخدمات القانونية في مصر دعوى لوقف وغلق أعمال “نتفليكس” في البلاد، وإلغاء عرض فيلم كليوباترا.

وتلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى قضائية لوقف وغلق أعمال منصة “نتفليكس” بمصر، وإلغاء عرض فيلم كيلوباترا الذي يتضمن تزييفا للتاريخ والحضارة المصرية القديمة.

وجاء في الدعوى التي أقامها المستشار عصام رفعت إن فيلم كليوباترا الذي أعلنت منصة “نتفليكس” عن عرضه تضمن مغالطات تاريخية كبيرة وأخطاء تصل لحد تزييف التاريخ والعبث بشخصياته.

وشددت الدعوى على أنه من الضروري مراجعة الفيلم من قبل المختصين وأساتذة علم المصريات لعدم خلط وتزييف التاريخ.

وطالبت الدعوى بإلزام “نتفليكس” بدفع تعويض قدره 2 مليار دولار عن الأضرار التاريخية والعلمية والتعليمية التي طالت الهوية المصرية إضافة إلى إلغاء عرضه، وإلزام الدولة بتحصيل مقابل الأداء العلني للشخصيات والرموز المصرية الموجودة في العمل.