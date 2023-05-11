أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمختلف المجالات.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
– أخصائي – إدارة التنفيذ.
– مدير وحدة التشغيل والدعم الفني – إدارة التقنية.
– أخصائي – إدارة التخطيط الاستراتيجي.
– أخصائي – إصدار الصكوك وأدوات الدين.
– أخصائي – رقابة وتحليل السوق.
– أخصائي رئيسي – رقابة وتحليل السوق.
– أخصائي – التحقيق.
– أخصائي – التواصل.
– أخصائي – القوائم المالية.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.
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