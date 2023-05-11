أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمختلف المجالات.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

– أخصائي – إدارة التنفيذ.

– مدير وحدة التشغيل والدعم الفني – إدارة التقنية.

– أخصائي – إدارة التخطيط الاستراتيجي.

– أخصائي – إصدار الصكوك وأدوات الدين.

– أخصائي – رقابة وتحليل السوق.

– أخصائي رئيسي – رقابة وتحليل السوق.

– أخصائي – التحقيق.

– أخصائي – التواصل.

– أخصائي – القوائم المالية.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.