أوضحت وزارة الصحة، أبرز المخالفات التي يتم رصدها في عيادات الأسنان والجلدية والتجميل عند تقديم الخدمات الطبية للمراجعين، وذلك تزامناً مع انطلاق الحملة التوعوية الرقابية على هذه العيادات حرصاً على سلامة المرضى.

وذكرت الوزارة أن من أبرز المخالفات المرصودة؛ تجاوز التخصص الطبي، وعمل الكوادر الطبية دون ترخيص مزاولة المهنة، والقصور في مكافحة العدوى والتعقيم، وعدم وجود أو تطبيق نموذج بطاقة معلومات إجراءات التجميل، واستخدام أجهزة ومنتجات منتهية الصلاحية أو غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأشارت إلى أن دور الوزارة لمنع المخالفات يتمثّل في ضبط المخالفات، وفرق رقابية ميدانية، وتصحيح الملاحظات، وإيقاع العقوبة النظامية، منوهةً بأنه يمكن الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات من خلال الاتصال على مركز الاتصال (937).