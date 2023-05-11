كشف مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: سكرتير تنفيذي، مدير القبول والتسجيل وخدمات الأهلية، مهندس أول أمن المعلومات.

وأشار إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 10 مايو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 16 مايو 2023م، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف.