كشفت سفارة المملكة في المالديف، عن إجراءات الدخول لأراضي المالديف لغرض السياحة.

وأوضحت السفارة، أن الإجراءات تتضمن تعبئة الإقرار الصحي في الموقع الإلكتروني المخصص له خلال 96 ساعة قبل الوصول إلى جمهورية المالديف والمغادرة منها، بجانب إظهار حجز السكن لفترة الإقامة بها مع تذكرة السفر للعودة.

وأكدت على ضرورة التأكد من الاحتفاظ بنسخه من بيانات جرعات التطعيم بواسطة التطبيقات المعتمدة لدى المملكة، وأن يقوم المواطن باقتناء منتج تأمين سفر لتوفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية اللازمة.

وأشارت إلى إمكانية الاطلاع على المزيد من المعلومات والرجوع لأنظمة الدخول لجمهورية المالديف المنشورة في البوابة الإلكترونية لـوزارة السياحة بالمالديف.