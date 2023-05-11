كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس (للرجال والنساء).
وأفادت الشركة بأن المسميات الوظيفة المتوفرة هي :
1- أخصائي ، السلامة والجودة.
(Specialist, Safety & Quality )
2- أخصائي تطوير خدمات التسويق.
(Specialist, Marketing Services Development )
3- أخصائي السلامة والأمن والجودة.
(Specialist Safety, Security and Quality )
4- أخصائي مالي.
(Specialist Finance )
5- ممثل الخدمات المتميزة (برنامج تمهير).
(Premium Services Agent (Tamheer Program) )
6- مركز مراقبة الصيانة.
(Maintenance Control Center )
7- منسق تسليم المنتج.
(Coordinator Product Delivery )، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
التعليقات
اترك تعليقاً