كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس (للرجال والنساء).

وأفادت الشركة بأن المسميات الوظيفة المتوفرة هي :

1- أخصائي ، السلامة والجودة.

‏(Specialist, Safety & Quality )

2- أخصائي تطوير خدمات التسويق.

‏(Specialist, Marketing Services Development )

3- أخصائي السلامة والأمن والجودة.

‏(Specialist Safety, Security and Quality )

4- أخصائي مالي.

‏(Specialist Finance )

5- ممثل الخدمات المتميزة (برنامج تمهير).

‏(Premium Services Agent (Tamheer Program) )

6- مركز مراقبة الصيانة.

‏(Maintenance Control Center )

7- منسق تسليم المنتج.

‏(Coordinator Product Delivery )، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .