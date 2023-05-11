وجه الإعلامي تركي السهلي رسالة لمهاجم النصر تاليسكا بترك الفن والتركيز على الكرة .

وقال السهلي خلال لقائه على برنامج برا الـ 18:” تاليسكا ليس لك علاقة بالفن، اتركه وركز بالكرة، وسالم الدوسري لا يعرف أن يصدر شخصية له، لافتًا أن وهم الشهرة مزعج.”

وأضاف:” أن وهم الشهرة عندما يخرج خارج إطار العمل الحقيقي المهني يكون مزعج”، مُشيرًا إلى أن سالم الدوسري لديه هوس بطريقة التعبير عن شكله .

وتابع:” أن سالم سقط في نهائي آسيا بسبب هوسه الشديد بنفسه .”