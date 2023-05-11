وجه الإعلامي تركي السهلي رسالة لمهاجم النصر تاليسكا بترك الفن والتركيز على الكرة .
وقال السهلي خلال لقائه على برنامج برا الـ 18:” تاليسكا ليس لك علاقة بالفن، اتركه وركز بالكرة، وسالم الدوسري لا يعرف أن يصدر شخصية له، لافتًا أن وهم الشهرة مزعج.”
وأضاف:” أن وهم الشهرة عندما يخرج خارج إطار العمل الحقيقي المهني يكون مزعج”، مُشيرًا إلى أن سالم الدوسري لديه هوس بطريقة التعبير عن شكله .
وتابع:” أن سالم سقط في نهائي آسيا بسبب هوسه الشديد بنفسه .”
#برا_18 | تركي السهلي:
أقول لتاليسكا ليس لك علاقة بالفن، اتركه وركز بالكرة، وسالم الدوسري لا يعرف أن يصدر شخصية له… وهم الشهرة مزعج.@turkialsahli#SSC pic.twitter.com/BrfGHpCF41
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 10, 2023
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