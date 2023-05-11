أوضح الدكتور مكسيم أستراخانتسيف أخصائي الأورام والعلاج الكيميائي، أن الخضروات التي استخدمت الاسمدة النتروجينية في زراعتها يمكن أن تحفز تطور السرطان.

وقال الطبيب الروسي: “هناك سلسلة طويلة من التفاعلات. اولا تدخل النترات مع الأسمدة إلى المحاصيل الجذرية ويشمل هذا بصورة خاصة البطاطس والجزر. وبعد ذلك يتحول جزء من النترات في هذه المحاصيل إلى نتريت”.

وأضاف: “والنتريت تحت تأثير إنزيمات مختلفة في الجهاز الهضمي يتحول إلى مركبات نيتروسامين شديدة السمية ومسرطنة جدا. واستنادا إلى هذا يمكن القول أن جميع المنتجات يمكن اعتبارها خطرة”، لافتًا إلى أن ضرر هذه المنتجات يظهر في حالة الإفراط بتناولها.

وتعد أسباب تطور السرطان كقاعدة عامة هي الإفراط في تناول المشروبات الكحولية، لاحتوائها على الأيثانول الذي يعتبر من أخطر العوامل المسرطنة، وكذلك التدخين، والدهون المتحولة الموجودة في السمن النباتي والأطعمة التي تستخدم في تحضيرها بما فيها المأكولات السريعة والحلويات.