شدد الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك، على التحذير من حملة واسعة سيتم خلالها حذف الكثير من الحسابات على “تويتر”.

وقال ماسك عبر حسابه في تويتر :””سيبدأ تويتر بحذف الحسابات التي كانت غير نشطة (لعدة سنوات)”، لافتًا أن مستخدمي التطبيق سيلحظون انخفاضًا في عدد المستخدمين بسبب حملة “التطهير” المذكورة.

وأضاف:” نقوم بحذف الحسابات التي لم تظهر أي نشاط منذ عدة سنوات ، لذلك قد تلاحظ انخفاضا في عدد متابعيك.”

يُذكر أن ماسك قد قال في ديسمبر العام الماضي إن تويتر كان بصدد حذف 1.5 مليار حساب غير نشط، مشيرًا حينها إلى الحسابات التي لم يكن لديها أية منشورات أو تغريدات أو مداخلات منذ عدة سنوات.