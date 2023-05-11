لقت مراهقة أمريكية مصرعها بطريقة مأساوية أثناء لعبها الغميضة بالقرب من منزل عائلتها في بلدة ستاركس في ولاية لويزيانا بالقرب من الحدود مع تكساس بأمريكا.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما كان يلعب عدد من المراهقين والشباب الغميضة في الحي ويختبئون في ممتلكات أحد الجيران قام رجل يبلغ من العمر 58 عاما بإحضار سلاحه، الناري من داخل المنزل لأنه رأى ظلالا خارج منزله عاد إلى الخارج حيث لاحظ أشخاصا يركضون على ممتلكاته، وعند هذه النقطة بدأ في إطلاق النار في اتجاههم وأصاب الفتاة بدون قصد منه.

وقالت الشرطة أن الفتاة أصيبت بطلق ناري في مؤخر رأسها ونُقلت إلى المستشفى بسبب إصابات وصفت بـ “غير المميتة”، مشيرة إلى احتجاز الرجل لعدة تهم: بينها الاعتداء بسلاح مع أسباب مشددة للعقوبة.

يُذكر أنه خلال شهر أبريل قُتلت امرأة تبلغ 20 عاما في ولاية نيويورك بعد أن قادت سيارتها بطريق الخطأ إلى ممر منزل خاص، كما أنه في نفس الشهر فتح رجل النار على مشجعات “بوم بوم جيرلز”، بعد أن حاولت إحداهن فتح باب سيارته بعدما اعتقدت أنها سيارتها.