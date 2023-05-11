تجرد أب من مشاعره وقام بقتل طفلته صاحبة الشهرين من عمرها فقط، وذلك لأنه أراد صبياً.

فانتهى به الأمر سجيناً بعدما قتلها أمس الأربعاء في الموصل، مركز محافظة نينوى.

وأفاد مصدر أمني أن الأب القاتل بات في قبضة السلطات، لافتاً إلى أنه قتل ابنته لأن زوجته لا تنجب إلا البنات.

وأضاف أن القوات الأمنية اعتقلت الجاني وفتحت تحقيقاً في الحادث، الذي أثار ضجة واسعة في العراق وسط مطالبات بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضده.