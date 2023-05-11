روى الإعلامي حسن الناهسي، قصة أب تحول إلى مجرم بسبب المخدرات، حيث أنه بدأ في ممارسة علاقة محرمة مع ابنته.
وقال الناهسي خلال لقائه على قناة الرسالة :” تطلقت سيدة بسبب خلافات زوجية، وتفاجأت بها تكلمني وتخبرني أن زوجها مدمن كبتاجون وتحول إلى حشيش ثم الآن مخدر “الشابو” .
وأضاف:”: أنه بسبب المخدرات اعتدى هذا الزوج على ابنته ومارس معها علاقة محرمة، والبنت تشكي عليه.”
وتابع:” هذه الجرائم سببها المخدرات، وحقيقة ولي الأمر استشعر أهمية تبني حرب، وعلى فكرة ما في دولة سبقتنا في هذه الحرب على مستوى العالم.”
بدأ يمارس علاقة محرمة مع ابنته.. حسن الناهسي يروي قصة أب تحول إلى مجرم بسبب المخدرات@hassan_alnahsi#الحرب_على_المخدرات#بلغ_عنهم#بالمرصاد#سهرة_الرسالة#الرسالة pic.twitter.com/OV3qOrW2mO
— قناة الرسالة (@alresalahnet) May 10, 2023
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