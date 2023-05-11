روى الإعلامي حسن الناهسي، قصة أب تحول إلى مجرم بسبب المخدرات، حيث أنه بدأ في ممارسة علاقة محرمة مع ابنته.

وقال الناهسي خلال لقائه على قناة الرسالة :” تطلقت سيدة بسبب خلافات زوجية، وتفاجأت بها تكلمني وتخبرني أن زوجها مدمن كبتاجون وتحول إلى حشيش ثم الآن مخدر “الشابو” .

وأضاف:”: أنه بسبب المخدرات اعتدى هذا الزوج على ابنته ومارس معها علاقة محرمة، والبنت تشكي عليه.”

وتابع:” هذه الجرائم سببها المخدرات، وحقيقة ولي الأمر استشعر أهمية تبني حرب، وعلى فكرة ما في دولة سبقتنا في هذه الحرب على مستوى العالم.”