كشفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية عن صور ومواصفات النسخة الصينية لمرسيدس إي كلاس الجديدة كلياً.

وتتميز النسخة الصينية بازدياد طول قاعدة العجلات لتوفير مساحة أوسع لتحريك الأقدام في الخلفية، وهذه خطوة شائعة تقوم بها العديد من شركات السيارات العالمية لإرضاء أذواق المستهلكين الصينيين العاشقين.

وتظهر الاختلافات الواضحة في التصميم الجانبي، مع أبواب خلفية أطول للنسخة الصينية، كما تحظى السيارة بطبيعة الحال بداخلية أكثر رحابة وراحة بفضل المساحة الأوسع للمقاعد الخلفية، ولكن لا توجد اختلافات في درجة الفخامة والتقنيات المتوفرة.

ويُشار إلى أن السيارة ستنطلق بمحرك 4 سلندر 2.0 لتر بقوة 204 حصان للفئة الأساسية، أو 268 حصان لفئة أخرى أفخم في المجال بسرعة قصوى 245 كم\س، وستقدم مرسيدس محركات أخرى أقوى للسيدان.

وكشفت المواصفات الرسمية أن مرسيدس اي كلاس الصينية بالشاسيه الطويل ستكون أطول بحوالي 143 مليمتر من الموديل العالمي، مع احتفاظه بنفس العرض والارتفاع الأصلي.