سخر الإعلامي الرياضي، سعود الصرامي من لاعب نادي النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا بسبب توجهه للطرب

وقال “الصرامي” : “لا يجتمع كرة وطرب، أنا ما شفت هذا الشيء إلا في الكابتن اللي اسمه تاليسكا”

وأضاف “موقع عقد احترافي مع نادي النصر حتى 2026 بملايين الدولارات، وفجأة يقولك أنا عندي مهنة الفن مع إني سألت نقابة الفنانين البرازيليين يقولك هذا غير مسجل “.