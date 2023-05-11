أكد الكاتب والناقد الرياضي خالد أبو غانم، أن الدعم السخي من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جعل جميع الأندية في مختلف مستوياتها تتنافس على البطولات.

وقال خالد أبو غانم، عبر برنامج “اليوم” على قناة الإخبارية، أنه يتوقع بأن الهلال سيعوض الخسارة لجماهيره بالبطولة الآسيوية؛ حيث أن لاعبي الهلال بخبرتهم يستطيعون العودة رغم الخسارة.

وعلى جانب آخر، أوضح أبو غانم، أن كل المحافل التي كنا نراها في الخارج أصبحت الآن في السعودية بسبب توجيهات ودعم ولي العهد؛ حيث حصلت الأندية على دعم سخي.