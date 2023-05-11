أكد الكاتب والناقد الرياضي خالد أبو غانم، أن الدعم السخي من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جعل جميع الأندية في مختلف مستوياتها تتنافس على البطولات.
وقال خالد أبو غانم، عبر برنامج “اليوم” على قناة الإخبارية، أنه يتوقع بأن الهلال سيعوض الخسارة لجماهيره بالبطولة الآسيوية؛ حيث أن لاعبي الهلال بخبرتهم يستطيعون العودة رغم الخسارة.
وعلى جانب آخر، أوضح أبو غانم، أن كل المحافل التي كنا نراها في الخارج أصبحت الآن في السعودية بسبب توجيهات ودعم ولي العهد؛ حيث حصلت الأندية على دعم سخي.
فيديو | الكاتب والناقد الرياضي خالد أبو غانم: الدعم السخي من #ولي_العهد جعل جميع الأندية في مختلف مستوياتها تتنافس على البطولات.. وأتوقع بأن الهلال سيعوض الخسارة لجماهيره بالبطولة الآسيوية #برنامج_اليوم pic.twitter.com/6R7DVrLPx0
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 11, 2023
غريبه كلامه عقلاني
تغير عليه الاستديو 24
ورجع عقله
ههههههههه
باذن الله للهلال غصبا عنك واشكالك