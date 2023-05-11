أكدت شركة أرامكو السعودية، على عدم صحة ما تداولته تقارير إعلامية، تزعم أن أرامكو كانت تعمل على إيقاف خططها للهيدروجين الأزرق مؤقتا، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير دقيقة.

وقالت الشركة، أن هدفها لإنتاج ما يصل إلى 11 مليون طن من الأمونيا الزرقاء “التي تعد ناقلا للهيدروجين الأزرق” بحلول 2030، قائما دون تغيير.

وأوضحت أنها تواصل العمل مع العملاء المحتملين والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وتحقق تقدما حقيقيا عبر سلسلة قيمة الهيدروجين الأزرق، ويشمل ذلك الحصول مع “سابك” على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق، إضافة إلى تسليم 3 شحنات من الأمونيا الزرقاء للعملاء في آسيا.