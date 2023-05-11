أفاد سفير المملكة لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، المشرف العام على البرنامج السعودي لإعمار اليمن، بأن البرنامج وقع اليوم مع الحكومة اليمنية لتشغيل مستشفى عدن ثلاثة أعوام بعد تأهيله وتجهيزه.

وقال آل جابر، خلال تصريحاته على قناة الإخبارية:” أن ذلك جاء بناء على توجيهات القيادة الشريفة حيث تستمر في دعم أشقاءها باليمن في الاتجاهات كافة، السياسية، والاقتصادية، والإغاثية، والتنموية”.

وأشار إلى أنه يوجد قرابة 229 مشروعًا للبرنامج في اليمن، من بينها مطار عدن الدولي وانتهت منه المرحلتان الأولى والثانية ويبدأ وضع حجر أساس المرحلة الثالثة، لافتًا أن المملكة تدعم اليمن منذ عقود.

فيديو | سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر: دورنا الدعم والمساندة.. 229 مشروعاً منذ 2018 والسعودية تدعم اليمن منذ عقود#الإخبارية pic.twitter.com/VxrkXNs5HM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 11, 2023