انتشرت صورة لشيخ ثمانيني على مواقع التواصل، كالنار في الهشيم، خلال الساعات الماضية، وأحدثت ضجة واسعة بين الناشطين.

وأكدت الصورة الذي تداولها رواد مواقع التواصل، وصول الشيخ عبد القادر بخش البالغ من العمر 82 عاماً، والذي ذاع صيته قبل أيام، إلى المملكة لأداء فريضة الحج، وذلك بعد أن نشرها رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي في “تويتر”، اليوم الخميس.

يُذكر أن قصة العجوز الباكستاني راجت عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل، بعد أن ظل يدخر المال لمدة 15 عاماً، عبر العمل كراعي أغنام، حتى يتمكن من أداء العمرة، لكنه ظهر فجأة خلال الفترة الماضية في مقطع مصور من مكة المكرمة، عند الكعبة، ليتبين أنه تمكن أخيراً من تحقيق حلمه والسفر إلى المملكة.