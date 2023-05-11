أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق سبب تقارب طول الليل مع طول النهار في الدول العربية وتباعده في الدول الأوروبية
وقال الزعاق” أن الدول الأوروبية تكون الغلبة فيها للنهار صيفا، فيما تكون الغلبة لطول الليل في الشتاء” .
وأضاف “النجوم موجودة بالليل والنهار بينما لا نشاهدها نهارا لقوة شعاع الشمس، ويمكن مشاهدتها خارج الغلاف الغازي بشكل دائم على هيئة نقاط”.
ما سبب تقارب طول الليل مع النهار في الدول العربية وتباعده في الدول الأوروبية؟
التفاصيل في "تقويم" مع خالد الزعاق #نشرة_الرابعة #السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/V4xduu6wGU
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) May 10, 2023
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