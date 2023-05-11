أعربت فتاة بريطانية عن حزنها ممن اكتشفته عندما لاحظت سرقة أموال من محفظة والدتها داخل المنزل عدة مرات.

وقالت الفتاة، أنها قامت بوضع كاميرا خفية بالقرب من محفظة والدتها بغرفة نومها، حيث توجد النقود، والمفاجأة رأت بعينها ما وصفته بـ “الصدمة”، حيث وجدت الفتاة أن مقطع الفيديو الذي سجلته خفية أظهر مقدمة الرعاية لوالدتها العجوز تقوم بسرقة 40 جنيها إسترلينيا من محفظة أمها، إضافة إلى سرقتها سابقا 300 جنيه إسترليني إجمالا من منزل والدتها.

وأضافت أنه رغم اعتذار مقدمة الرعاية عن قيامها بالسرقة إلا أنها أبلغت عنها الشرطة، لافتة أنه يجب محاكمتها على ما فعلته، وألا يُسمح لها أبدًا بالعمل كمقدمة رعاية مرة أخرى.

وتابعت: “ما يقلقني هو أن هذا النوع من الأشياء يحدث في جميع أنحاء البلاد لأن هناك الكثير من كبار السن والأشخاص المستضعفين الذين يعتمدون على مقدمي الرعاية ويمنحونهم حق الإقامة في منازلهم”.