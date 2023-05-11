نجحت دوريات المرور السري بالمنطقة الشرقية من رصد وضبط عدد من المخالفات المرورية.

وقالت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرصودة شملت مخالفة عدم المحافظة على لوحة المركبة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وتظليل المركبة بدرجة تحجب الرؤية، والتعديل على هيكل المركبة (فلتر وأصوات مزعجة).

وأضافت خلال الحساب الرسمي على تويتر أن المخالفات تضمّنت أيضاً؛ المراوغة بين المركبات والقيادة على أكتاف الطريق، وعدم استخدام الأنوار أثناء السير ليلاً، والتعديل على هيكل المركبة (فلتر رياضي)، والقيادة من دون لوحة أمامية.