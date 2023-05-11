أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريب (199) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة الحناكية في منطقة القصيم، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، القبض على مواطن لتهريبه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وعلى جانب آخر، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (7) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها، (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.