يعد البقدونس نبات عشبي تستخدمه ست البيت عادة كنكهه في الطعام، ولكن يجب جعله طبق أساسي على المائدة يوميًا لما يحتويه من العديد من الفوائد الصحية المهمة.

وكشف الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية ونحت القوام، عن الفوائد الصحية الذي يقدمها البقدونس .

وقال حلمي أن أبرز فوائد البقدونس هي:

1- أنه يحتوي البقدونس على فيتامين سي بشكل كبير، حيث يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد في تعزيز صحة الجهاز المناعي وتحسين صحة الجلد.

2- يحتوي على فيتامين ك، الذي يعمل على تحسين صحة العظام.

3- يحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل مستويات الكوليسترول في الجسم.

4- يحتوي على مركبات طبيعية تعمل كمضادات للالتهابات، وتساعد في تخفيف الألم وتحسين صحة المفاصل.

5- يحتوي على مركبات تعمل على تحسين صحة العينين والوقاية من مشاكل الرؤية، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم، الذي يعمل على تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم.