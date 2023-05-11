أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، بالجهود الإنمائية والإنسانية التي تنفذها المملكة

في بلاده

جاء ذلك لدى افتتاحه برفقة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الخميس ، مستشفى عدن العام، ومركز القلب، والعيادات الصحية الملحقة بالمجمع الطبي، في عدن.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وللبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن