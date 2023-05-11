أجريت قرعة كأس أمم آسيا 2023 التي أقيمت بالحي الثقافي “كتارا” في العاصمة القطرية الدوحة، والتي ستقام خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.
وجاءت نتائج القرعة كالآتي:
المجموعة الأولى: “قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان”.
المجموعة الثانية: ” أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند”.
المجموعة الثالثة ” إيران، الإمارات، هونج كونج، فلسطين”.
المجموعة الرابعة: “اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام”.
المجموعة الخامسة: “كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين”.
المجموعة السادسة: “السعودية، تايلاند، كازاخستان، عمان”.
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