تعتزم شركة أرامكو تأجيل طرحاً عاماً أولياً ضخماً لوحدة تجارة الطاقة. وهذه الصفقة المزمعة كانت ستصنف كواحدة من أكبر طروحات الأسهم في العالم هذا العام، وفقاً لما نشرته وكالة “بلومبرغ.

وقالت مصادر مطلعة ، إن شركة النفط العملاقة، أبطأت بشكل كبير الأعمال التحضيرية للصفقة في الأشهر الأخيرة، كما إنه لم يُحدد جدولاً زمنياً جديداً للإدراج، والذي قد يتم تأجيله حتى العام المقبل ما لم تتحسن السوق.

وأوضحت “بلومبرغ”، سابقاً أن “أرامكو” كانت تخطط لإدراج الشركة في أواخر عام 2022 أو أوائل هذا العام وكانت تفكر في البحث عن تقييم بأكثر من 30 مليار دولار. إلا إنه أفادت المصادر، إنه من الصعب إدراج مثل هذه الأعمال الكبيرة في بورصة الرياض في الوقت الحالي.

وأضافت المصادر، أن “أرامكو” تسعى لكسب مزيد من الوقت لإتمام تكامل وحدتها التجارية الرئيسية مع الذراع التجارية لأعمال التكرير الأميركية “موتيفا إنتربرايزز” قبل الشروع في الاكتتاب العام.