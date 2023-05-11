قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، إنه يجوز صرف الزكاة للمحتاج دون إبلاغه بأنها زكاة.

وأضاف أن الإنسان يمكن أن يعطي لأقاربه أو جيران ممن تجوز عليهم الزكاة دون إبلاغهم بأنها زكاة مراعاة لمشاعرهم، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”.

ولفت إلى الفرد إذا كان خارج بلدته ووجد آخر يطلب منه المال فأنه ينظر إذا كان يستحق الزكاة أم لا ويحدد بناء على ذلك قراره ويمكن أن يبلغه بأنها زكاة.