دفعت الفيديوهات الجنسية التي تم تداولها بشأن محرم إنجه، أحد المترشحين لانتخابات الرئاسة التركية إلى انسحاب الأخير من سباق الانتخابات.

وأعلن إنجه أنه تعرض في الأيام الماضية للابتزاز وتم نشر فيديوهات جنسية مفبركة له، داعيا الشعب التركي إلى التصويت لصالح حزب البلد الذي يمثله، مؤكدا أنه انسحب من الانتخابات.

من جهته، أعلن المدعي العام في أنقرة فتح تحقيقا مع مشتبه بهم، في تهم الابتزاز والتهديد لمحرم إنجه.

وبذلك يصبح عدد المترشحين للانتخابات الرئاسة المزمعة في 14 مايو الجاري، 3 أشخاص، وهم رجب طيب أردوغان، مرشح التحالف الحاكم، وكمال كيليتشدار أوغلو، مرشح تحالف “آتا” اليميني القومي المعارض، مرشح تحالف الأمة المعارض، وسنان أوغان.