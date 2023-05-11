مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام المحكمة العليا، اليوم الخميس بعد أن قدم محاموه طعنا في قانونية قرار توقيفه.

وحصر عمران خان أمام المحكمة بناء على أوامر رئيس المحكمة القاضي عمر عطا بانديال في وقت سابق من اليوم، وفق مراسل فرانس برس في المحكمة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق للمحكمة العليا إنه جرى اختطافه من محكمة إسلام آباد، مؤكدا تعرضه للضرب.

وتسبب اعتقال خان يوم الثلاثاء في قضية احتيال، في احتجاجات عنيفة وواسعة النطاق في أنحاء البلاد، مما دفع الحكومة إلى دعوة الجيش للمساعدة في استعادة النظام.