أوضح المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، السبب وراء ارتفاع معدل الفائدة في المملكة العربية السعودية.

وقال العمري: “بمقارنة الفائدة والتضخم في (السعودية، الولايات المتحدة، منطقة اليورو، المملكة المتحدة)”، مضيفا: “معدل الفائدة في السعودية الأعلى 5.75% مقارنة بالبقية، بينما يأتي التضخم الأدنى 2.7% مقارنة بالبقية”.

وأضاف: “سبب ارتفاع الفائدة لدينا مقارنة بالتضخم؛ لارتباط الريال بالدولار (لا بد أن تكون أعلى)”.

وتابع: “للارتباط بين الريال والدولار فوائد عديدة، من أهمها المحافظة على استقرار العملة والاقتصاد إلخ، لكن في المقابل يوجد عيوب تظهر مع اختلاف الأوضاع الاقتصادية في كل من السعودية والولايات المتحدة (كالوضع الراهن)، “نقديا” لسنا بحاجة لرفع الفائدة لانخفاض التضخم لدينا، على عكس الولايات”.