تربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر، على قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم لعام 2023.

وبحسب “Forbes”، احتل كريستيانو رونالدو المركز الأول برصيد 136 مليون دولار، وحل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز الثاني بـ130 مليون دولار.

وجاءت قائمة الرياضيين ال 10 كالتالي:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) – 136 مليون دولار.

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – 130 مليون دولار.

3- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 120 مليون دولار.

4- الأمريكي ليبرون جيمس (كرة السلة) – 119.5 مليون دولار.

5- المكسيكي سول ألفاريز (ملاكم) – 110 مليون دولار.

6- الأمريكي داستن جونسون (الغولف) – 107 مليون دولار.

7- الأمريكي فيل ميكلسون (الغولف) – 106 مليون دولار.

8- الأمريكي ستيفن كاري (كرة السلة) – 100.4 مليون دولار.

9- السويسري روجر فيدرير (التنس) – 95.1 مليون دولار.

10- الأمريكي كيفن ديورانت (كرة السلة) -89.1 مليون دولار.