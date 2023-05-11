كشفت الأخصائية الاجتماعية نوف الفارس عن سبب بكاء المرأة التي طلبت الطلاق بعد استلام الورقة رسميا.

وذكرت أن المرأة عندما تخرج من بيت أهلها للزواج فأنها لا تتمنى الرجوع له مطلقة، وعندما يحدث الطلاق تشعر بالفشل في حياتها، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في قناة الرسالة.

وأضافت أن المرأة عندما يحدث الطلاق تشعر بأن الرجل الذي كانت تتمنى أن تعيش معه حياة جيدة وتكون أسرة اختفى ولم يكن على نفس التطلعات التي كانت تأملها فتشعر بالحزن وتبكي.