ظهر طفل من قطاع غزة يبكي بيته وألعابه التي اندثرت تحت الركام جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلته.

ووثق مقطع فيديو إمساك الطفل بحصالة نقوده التي انتشلها من بين الدمار، حيث قال إنه كان يجمع الأموال ليشتري سريرا جديدا، لكنه خسر كل منزله.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت في وقت سابق حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي، والتي بلغت 25 شهيدا، 76 إصابة.