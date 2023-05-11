أعلن مساعد أول وزير التموين في مصر إبراهيم عشماوي، أن الدولة وضعت اللمسات النهائية لمدينة الذهب، حيث ستقام على مساحة 100 فدان وعلى عدة مراحل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عشماوي: “لن ننقل الصاغة القديمة، ومن يريد المشاركة بالمدينة من الصناع، متاح له التقديم”.

ولفت إلى أن إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية، ضمن توجيهات ودعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات.

وأشار إلى أنها عبارة عن مدينة صناعية متخصصة لمنتجات المعدن النفيس لما تمثله تلك الصناعة من أهمية للاقتصاد القومي وما تمتلك من فرص كبيرة للموافقة والتطور.