أكد ياسر عزوني مدرب الحياة، أن طرد أولياء الأمور لابنهم المراهق بسبب ارتكابه للأخطاء سببه الأساسي فشل التواصل بينهم.

وأوضح عزوني أنه يجب أن يكون هناك تفهم واحتواء من الآباء وإعطاء القيمة للطفل والمساحة الخاصة به.

وقال مدرب الحياة: “مقياس نجاح التربية أن ابنك يرجعلك بمشاكله حتى لو كانت معك شخصيا”.

ياسر عزوني – مدرب حياة :" الطرد من المنزل" للمراهق من الوالدين نظرية سببها الأساسي فشل عملية الواصل بينهم بشكل عام#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/dcsmTgDaYc — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 11, 2023