كيف يمكن حل المشكلة بين الزوجين لتجنب الطلاق؟ أخصائية توضح

أوضحت الأخصائية الاجتماعية نوف الفارس، طريقة حل المشاكل بين الزوجين لتجنب الطلاق، مشيرا إلى ضرورة الذهاب إلى المراكز المتخصصة والقرب من الله عز وجل.

وقالت الأخصائية الاجتماعية “لا يوجد حل كامل للمشاكل بين الزوجين؛ لأن الأزمات تختلف من امرأة لامرأة ومن رجل لآخر”، لافتة إلى أن الابتعاد لمدة بسيطة ممكن يغير الأحوال بينهما”.

وأضافت أن تدخل الأشخاص القريبين لحل الأزمة من الممكن أن يكون حلاً، ويجب أن يحل الأزمة مع الرجل رجل آخر، مبينة أنه يجب الذهاب إلى المراكز المتخصصة والقراءة والتغذية الروحية والدعاء لله تعالى، وهذه أمور تساعد في تقريب وجهات النظر بين الزوجين.