شاركت الفنانة منى فاروق متابعيها صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ، فى أحدث إطلالتها .

وظهرت “منى” بإطلالة صيفية جذابة وهى تقضى إجازتها على البحر ، حيث ارتدت فستان أبيض أنيق وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.

يذكر أن منى فاروق تعد من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل “الأب الروحى 1″، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها فشاركتبأدوار مهمة بمسلسلي “ظل الرئيس”و”رحيم” للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل “قيد عائلي”.