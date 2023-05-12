أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة طوارئ صحية عالمية استمرت 10 أشهر لمرض جدري القردة، وهو مرض فيروسي أدى لرصد حالات مؤكدة في أكثر من 100 دولة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن حالة الطوارئ للمرض انتهت بناء على توصية لجنة الطوارئ بالمنظمة، التي اجتمعت أمس الأربعاء.

وأشارت الخطوة إلى أن الأزمة الناجمة عن المرض، والذي ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم ويسبب أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا وكذلك الطفح الجلدي، قد أصبحت تحت السيطرة.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات المبلغ عنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية يقل بنحو 90 بالمئة عن العدد في الشهور الثلاثة السابقة.